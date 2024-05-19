Турнир по греко-римской борьбе прошел в Луховицах | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 20:57 Турнир по греко-римской борьбе прошел в Луховицах Телеканал «360»

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Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Лукина провели в Луховицах. В нем приняли участие 200 спортсменов из Московской, Рязанской, Тульской областей и столицы. провели в Луховицах. В нем приняли участие 200 спортсменов из Московской, Рязанской, Тульской областей и столицы.

Глава Луховиц Сергей Тимохин отметил, что на соревнованиях представлены практически все весовые категории и самые захватывающие бои — это выступления наших супертяжей.

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В турнире приняли участие спортсмены от девяти до 18 лет. Всего разыграно 17 комплектов наград.

Греко-римская борьба в Луховицах — популярный вид спорта. В прошлом году благодаря поддержке местного депутата Александра Руденко и главы округа Сергея Тимохина в спорткомплексе «Дельфин» открылся новый зал для занятий единоборствами. Сейчас в секции тренируются более 300 ребят, среди которых есть призеры России.

Турнир в Луховицах проходит уже в 43-й раз и посвящен Герою Советского Союза Михаилу Лукину. Он был танкистом и командиром экипажа, получившим высокое звание за участие в Японской войне. Когда началась Великая Отечественная война, он пошел защищать рубежи нашей Родины в рядах советской армии и погиб в 1941 году, вызвав огонь на себя и тем самым спас экипаж танка.

В турнире приняли участие спортсмены от 9 до 18 лет. Всего было разыграно 17 комплектов наград.

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