Турнир по джиу-джитсу прошел в Наро-Фоминском округе

Соревнования были посвящены 20-летию клуба «Сибирский барс». На арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия» в Апрелевке встретились представители разных поколений — те, для кого этот вид спорта стал не просто увлечением, но и частью жизни.

Клуб боевых искусств «Сибирский барс» за эти годы превратился в одно из значимых мест притяжения молодых людей, которые ставят перед собой высокие цели. Благодаря ему Апрелевка и Наро-Фоминск для мастеров и поклонников джиу-джитсу стали не просто абстрактными точками на географической карте, а признанными центрами подготовки профессионалов. Нынешние чемпионы прошли в клубе тернистый путь от новичков до именитых спортсменов, обладателей «черного пояса». Многие уже сами стали наставниками и арбитрами.

Масштабный юбилейный турнир прошел под эгидой Федерации джиу-джитсу Подмосковья и собрал более 600 спортсменов от в возрасте от 10 до 18 лет из 20 регионов России.