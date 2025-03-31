Турнир по джиу-джитсу прошел в Наро-Фоминском округе

Соревнования были посвящены 20-летию клуба «Сибирский барс». На арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия» в Апрелевке встретились представители разных поколений — те, для кого этот вид спорта стал не просто увлечением, но и частью жизни.
Клуб боевых искусств «Сибирский барс» за эти годы превратился в одно из значимых мест притяжения молодых людей, которые ставят перед собой высокие цели. Благодаря ему Апрелевка и Наро-Фоминск для мастеров и поклонников джиу-джитсу стали не просто абстрактными точками на географической карте, а признанными центрами подготовки профессионалов. Нынешние чемпионы прошли в клубе тернистый путь от новичков до именитых спортсменов, обладателей «черного пояса». Многие уже сами стали наставниками и арбитрами.
Масштабный юбилейный турнир прошел под эгидой Федерации джиу-джитсу Подмосковья и собрал более 600 спортсменов от в возрасте от 10 до 18 лет из 20 регионов России.
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