Турнир по боксу на призы Героя России Головашкина начался в Балашихе

Соревнования по боксу на призы Героя России Александра Головашкина стартовали в Балашихе. В Ледовом дворце «Арена Балашиха» пройдет 15 матчевых встреч.

Спортсмены со всего Подмосковья приехали на турнир по боксу в Балашиху. Половина из них — местные боксеры.

Всего пройдет 15 матчевых встреч. Все участники получат награды и призы. Турнир планируют сделать традиционным и проводить в Балашихе ежегодно.

Соревнования посвящены ветеранам боевых действий. Они пройдут на призы Героя России Александра Головашкина — участника боевых и специальных операций в регионах Северного Кавказа.

В 2007 году в Дагестане Александр в бою закрыл собой командира группы и будучи раненым прикрывал боевых товарищей. Ему присвоили звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Организовали мероприятие сотрудники управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи и члены Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

«Спасибо всем и каждому, кто создал сегодняшнее спортивно-патриотическое мероприятие. Молодые спортсмены будут здесь показывать свое мастерство. Желаю, чтобы у вас в жизни были надежные и правильные ориентиры. А мы будем рядом, чтобы вовремя подать руку помощи», — сказал полковник полиции, Герой Российской Федерации, председатель совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Александр Головашкин.

Сегодня Александр Головашкин активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, занимается пропагандой здорового образа жизни, проводит уроки мужества и спортивные турниры.

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