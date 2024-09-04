Цветы к мемориалу жертвам терроризма возложили в Химках

В День солидарности в борьбе с терроризмом жители Химок возложили цветы к монументу «Нет той цены на белом свете, чему могли стать жертвой дети». Присутствующие почтили память погибших в терактах минутой молчания.

Мемориал в Химках установили 20 лет назад после трагедии в Беслане. где во время торжественной линейки ко Дню знаний в школе № 1 захватили заложников. Террористы более двух дней удерживали 1128 человек в заминированном здании. Жертвами трагедии стали более 300 человек, из них 186 — дети.

«Этот мемориал — постоянное напоминание о страшной цене терроризма, о невинных жертвах, о боли и утрате, которые он приносит. В Химках регулярно проводятся мероприятия, направленные на их профилактику. В школах проходят тематические классные часы, а безопасность учебных заведений находится под пристальным вниманием правоохранительных органов», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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