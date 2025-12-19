ЦППК запустила функцию оплаты провоза животных в приложении «Скороход»

Чтобы воспользоваться услугой, в приложении следует нажать кнопку «Добавить» на экране начала поездки. Далее в меню необходимо выбрать категорию «Провоз животного».

Пользователю автоматически покажут стоимость, которая составляет четверть от полного разового билета и зависит от категории поезда и маршрута.

Оплата подтверждается, когда на экране появляются значок лапки и список оформленных услуг. Итоговая стоимость списывается при нажатии кнопки «Завершить поездку» на станции назначения только за фактически преодоленное расстояние. Пользоваться валидаторами при этом не нужно.

Приложение «Скороход» доступно после скачивания и простой процедуры регистрации.