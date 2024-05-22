ЦППК назначит компенсационные рейсы на Рижском и Савеловском направлениях в мае

График движения пригородных поездов на Рижском и Савеловском направлениях скорректируют 25 и 26 мая. На этом фоне ЦППК запустит компенсационные автобусы.

На маршруты могут запустить один или два автобуса. Пассажиров просят планировать поездки заранее, так как расписание транспорта сформируют, исходя из корректировок графика движения электропоездов.

Напомним, для проезда в автобусах необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году.

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