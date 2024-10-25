Цикл патриотических мероприятий провели в Химках в День белых журавлей

Десятки мероприятий организовали в Химках в День солидарности и поэтической песни о погибших солдатах. Их провели в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в том числе на базе школы № 14 и в читальном зале городской библиотеки № 7.

Участники мероприятий прочли произведения Расула Гамзатова и других авторов, а также посмотрели тематическую киноленту.

«Расул Гамзатов, народный поэт Дагестана, в 1965 году написал стихотворение „Журавли“, которое легло в основу Дня белых журавлей. С тех пор этот день стал олицетворением духовности и поэзии, который посвящён памяти героев прошлого», — дополнила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Дату «22 октября» в список международных праздников внесли 15 лет назад, с тех пор День солидарности и поэтической песни в память о погибших солдатах ежегодно отмечают во всем мире.

«В этот день мы отдаем дань памяти всем погибшим во время войн, чтим их подвиги. Важно сохранять память о прошлом и передавать любовь к Родине новым поколениям», — рассказал депутат Совета депутатов Глеб Демченко.

Также общественник Егор Ченюк подчеркнул, что масштабный проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на патриотическое воспитание молодежи, а также развитие интереса и формирование знаний об истории страны. В рамках проекта проводятся патриотические акции, лекции, круглые столы, встречи с участниками специальной военной операции, а также сбор гуманитарной помощи и другие мероприятия.

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