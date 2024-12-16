Цифровую безопасность изучили на «Госуслугах» Подмосковья более 133 тысяч раз

На портале госуслуг в Московской области есть раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» . За год им воспользовались более 35 тысяч раз, а с момента запуска — свыше 133 тысяч раз. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«В мире, где информация становится ключевым ресурсом, знание основ киберграмотности — это не просто необходимость, но и залог безопасности каждого», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По ее словам, самыми востребованными запросами оказались: «Меня взломали в Telegram», «Социальные сети» и «Доступно о телефонных мошенниках».

Раздел постоянно совершенствуется. Теперь жителям региона стали доступны такие темы, как «Меня взломали в Telegram», «Мой WhatsApp взломали», «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх», «Социальные сети» и «Цифровая безопасность для госслужащих».

Напомним, в разделе также доступны памятки по цифровой безопасности, различные тесты и дайджесты с актуальными событиями в этой сфере.