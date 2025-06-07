Церемония захоронения останков трех воинов Красной армии прошла в Таширове
В деревне Таширово Наро-Фоминского округа с почестями захоронили останки трех воинов Великой Отечественной войны. Их обнаружили вблизи деревни Маурино, где шли кровопролитные бои за Москву.
Останки обнаружили участники Наро-Фоминской поисковой экспедиции.
«Я хочу искренне поблагодарить поисковиков за неустанную работу, которую они ведут на территории героической наро-фоминской земли», — сказал председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.
Останки обнаружили в лесу у деревни Маурино. Предположительная дата гибели красноармейцев — октябрь 1941 года, но их имена и фамилии, скорее всего, установить уже не удастся.
«Носителя информации, к сожалению, не было. Это было санитарное захоронение. Известно, что один из военнослужащих был младшим командиром. У него были сапоги, компас и знаки отличия младшего командира РККА. К сожалению, имена восстановить нам не удастся. Я думаю, что они обретут покой вместе со своими однополчанами на этом воинском мемориале», — сказал руководитель поискового отряда «Бумеранг — ДОСААФ», участник Наро-Фоминской поисковой экспедиции Федор Пущин.
В апреле 2025 года в Подмосковье стартовала Всероссийская «Вахта памяти — 2025». В новом поисковом сезоне предстоит сделать множество открытий и находок.
«В каждой семье есть человек, который пропал без вести. И они не знают, где он пропал: он мог воевать на границе, а мог и в Подмосковье», — добавил начальник отдела по увековечиванию памяти погибших при защите отечества Министерства информации и молодежной политики Московской области Михаил Стукалов.