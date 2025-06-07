Церемония захоронения останков трех воинов Красной армии прошла в Таширове

В деревне Таширово Наро-Фоминского округа с почестями захоронили останки трех воинов Великой Отечественной войны. Их обнаружили вблизи деревни Маурино, где шли кровопролитные бои за Москву.

Останки обнаружили участники Наро-Фоминской поисковой экспедиции.

«Я хочу искренне поблагодарить поисковиков за неустанную работу, которую они ведут на территории героической наро-фоминской земли», — сказал председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.

Останки обнаружили в лесу у деревни Маурино. Предположительная дата гибели красноармейцев — октябрь 1941 года, но их имена и фамилии, скорее всего, установить уже не удастся.

«Носителя информации, к сожалению, не было. Это было санитарное захоронение. Известно, что один из военнослужащих был младшим командиром. У него были сапоги, компас и знаки отличия младшего командира РККА. К сожалению, имена восстановить нам не удастся. Я думаю, что они обретут покой вместе со своими однополчанами на этом воинском мемориале», — сказал руководитель поискового отряда «Бумеранг — ДОСААФ», участник Наро-Фоминской поисковой экспедиции Федор Пущин.