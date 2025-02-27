Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Очередное торжественное вручение главного документа гражданина России подросткам состоялось в городском округе. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли их родители, родные и друзья.

Паспорта ребятам вручали глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и почетный гражданин округа Николай Козлов. Они поздравили юных граждан России с этим важным событием в жизни, а также передали именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Каждый участник церемонии получил памятный подарок.

Алексей Малкин отметил, что получение первого паспорта — это один из самых важных шагов в жизни каждого человека. «Главный документ гражданина Российской Федерации — это символ не только неограниченных возможностей для развития и самореализации, но и высокой ответственности и полноправного участия во взрослом обществе», — сказал глава городского округа. Он пожелал молодым людям использовать все шансы на благо процветания России.

Церемонию украсили выступления воскресенских артистов, что добавило всем присутствующим праздничного настроения.

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