Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Торжественное мероприятие состоялось в малом зале Дворца культуры «Химик». Юные жители муниципалитета получили главный документ гражданина России из рук главы Воскресенска Алексея Малкина.

На церемонии присутствовали родные и близкие ребят, которые пришли разделить вместе с ними радость этого важного в жизни события. Вместе с паспортами школьники также получили именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки.

Алексей Малкин рассказал, что сделать этот день незабываемым для новых граждан России помогли представители филиала «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим», а также творческие коллективы Дворцы культуры «Химик».

Руководитель муниципалитета пожелал каждому из ребят найти свое место в жизни и осуществить самые смелые мечты. «Пусть главный документ станет ключом к успеху и счастливой жизни!» — сказал глава Воскресенска.

Вручение первых паспортов в торжественной обстановке в городском округе проводится регулярно и стало доброй традицией.