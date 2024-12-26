Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

В этот раз важный документ вручили еще нескольким жителям муниципалитета. Такие церемонии регулярно проходят в Воскресенске.

На мероприятие пришли родственники и друзья школьников. Творческую программу подготовили местные артисты.

«Вручать главный документ гражданина Российской Федерации было особенно приятно в атмосфере одновременно торжественной строгости и предновогоднего волшебства. Пусть для каждого из ребят паспорт станет одним из желанных подарков к Новому году, дающим им пропуск в новую жизнь, полную неограниченных возможностей!» — сказал Алексей Малкин.

Отметим, торжественные церемонии вручения паспортов в Подмосковье начали проводить с 2019 года по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.