Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Павловском Посаде

В торжественной обстановке ребят поздравил первый заместитель главы Филипп Ефанов.

«Это особенный момент для каждого — первый документ, который символизирует начало взрослой жизни и дает новые права и обязанности. Искренне поздравляю ребят с этим важным этапом! Желаю каждому из вас с гордостью нести звание гражданина нашей страны, беречь и приумножать традиции родного Павлово-Посадского округа. Пусть впереди вас ждут новые открытия, успехи и только хорошие перемены. Отдельные слова благодарности — родителям и педагогам, которые вкладывают душу в воспитание наших детей. Вместе мы строим будущее, в котором есть место новым мечтам и большим достижениям!» — отметил первый заместитель округа Филипп Ефанов.

Главный документ получили пять подростков. Во время церемонии также вручили памятные фотографии тем, кто уже стал обладателем паспорта ранее.

«Для нас очень приятно не просто получить фотографию в электронном виде, но и в красивой рамке. Для ребенка это действительно большое событие — у него теперь есть свой паспорт, а вмести с ним появилась ответственность. Спасибо большое всем, кто организовывает такие вручения. Для детей это важно», — сказала Марина Ф.