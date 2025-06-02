Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Лосино-Петровском

Торжественное событие состоялось в атмосферном парке культуры и отдыха. Разделить с ребятами радость этого важного дня пришли их родители и друзья.

Первые паспорта вручила 14-летним жителям городского округа заместитель муниципалитета Валентина Тропанец. Она напомнила юношам и девушкам, что, став полноправными россиянами, помимо гарантированных Конституцией прав, теперь они получили и обязанности.

«С достоинством несите это звание! Верьте в себя, в свои силы, не переставайте мечтать. Широко улыбайтесь любым невзгодам. Ставьте перед собой высокие цели», — пожелала школьникам Валентина Тропанец.

С первым шагом во взрослую жизнь ребят поздравил коллектив народного танца «Выкрутасы» дома культуры «Октябрь». А активисты «Движения первых» вручили новоиспеченным гражданам России памятные подарки.