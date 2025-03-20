Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Красногорске

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вручил школьникам первые паспорта. Церемонию приурочили к 11-летию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
В церемонии вручения паспортов приняли участие подростки, которым исполнилось 14 лет, и их близкие.
«Наше юное поколение вступает сегодня в пору гражданской зрелости. Именно эти исконные качества — патриотизм, уважение к подвигам предков и истории Отечества — формируют характер и личность, ведут к вершинам будущего через вызовы и испытания. И, находя свое место на жизненном пути, важно уметь действовать командно и всегда следовать зову сердца. Поздравляю вас с обретением самого важного в жизни документа! Успехов, вдохновения, новых побед и свершений», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.