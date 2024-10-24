Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск принял участие в торжественной церемонии вручения первых паспортов подросткам. Для ребят также выступили артисты.

Церемония вручения прошла в концертно-выставочном зале. Алексей Малкин поздравил ребят и пожелал им удачи в достижении смелых целей.

«Пусть паспорт станет символом открытия любых дверей к новым возможностям, а этот день — началом увлекательного и яркого путешествия, полного радости, удачи и счастья!» — сказал Алексей Малкин.

Поддержать подростков пришли родные и друзья. Этот день надолго останется в памяти всех участников события.

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