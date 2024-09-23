Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Подольске

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов и участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов вручили 12 подросткам из Подольска первые паспорта. Торжественную церемонию приурочили к Дню воинской славы России — годовщине Куликовской битвы.

Ребят также поздравил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.

Торжественная церемония прошла в День воинской славы 21 сентября. По юлианскому календарю 8 сентября 1380 года Дмитрий Донской разбил татаро-монгольское войско в Куликовской битве и освободил Русь от ига Золотой Орды.

«Каждый из ребят, которых пригласили сегодня, отличился в учебе, спорте, творчества, общественной и волонтерской деятельности. Ваши достижения в будущем обязательно станут гордостью России. Уверен, что и пример жизни Николая Ивановича поможет вам стать достойными гражданами России. Чтите и уважайте законы нашего государства, храните его историю», — сказал Владимир Кравцов.

Николай Герасимов рассказал о главных вехах своей жизни, а Алексей Никулин отметил, что пример ветерана Великой Отечественной войны поможет подросткам вырасти достойными гражданами России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».