Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Одинцове

Летние каникулы для 15 ребят из Одинцовского округа начались с важного события — им вручили первые паспорта. Главный документ школьники получили накануне Дня России из рук главы муниципалитета Андрея Иванова.

Глава округа Андрей Иванов поздравил подростков и их родителей с новым жизненным этапом.

«Сегодня у вас особенный день, очень значимый и символичный. Вы получаете самый первый, самый главный документ в жизни каждого человека. Теперь вы полноправные граждане своей страны — каждый из вас важен для страны, и успех каждого из вас будет успехом всей России», — сказал Андрей Иванов.

Вместе с паспортом ребята получили памятные сувениры и подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Изучать главные события своей страны школьники теперь будут и с помощью Пушкинской карты — оформить ее также поможет новый документ.