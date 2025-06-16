Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Одинцове

Летние каникулы для 15 ребят из Одинцовского округа начались с важного события — им вручили первые паспорта. Главный документ школьники получили накануне Дня России из рук главы муниципалитета Андрея Иванова.
Глава округа Андрей Иванов поздравил подростков и их родителей с новым жизненным этапом.
«Сегодня у вас особенный день, очень значимый и символичный. Вы получаете самый первый, самый главный документ в жизни каждого человека. Теперь вы полноправные граждане своей страны — каждый из вас важен для страны, и успех каждого из вас будет успехом всей России», — сказал Андрей Иванов.
Вместе с паспортом ребята получили памятные сувениры и подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Изучать главные события своей страны школьники теперь будут и с помощью Пушкинской карты — оформить ее также поможет новый документ.
Армии Израиля предрекли вечный позор за удар по больнице Ирана
Свыше 25 тысяч человек посетили фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне
Крупный выброс плазмы произошел из-за вспышки на Солнце
Детский автогородок в школе имени Сергея Рыбникова проверили в Воскресенске
Проект поддержки учителей и выпускников педагогических вузов запустили в Подмосковье
Почти 4 тысячи охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте