Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Королеве

Главный документ школьникам вручил глава округа Игорь Трифонов.

«Я желаю ребятам уверенности в себе, крепости духа, веры в свою Отчизну и Родину. Стремитесь к новым открытиям и никогда не переставайте верить в свою мечту! У вас все обязательно получится», — сказал глава Игорь Трифонов.

Школьникам также вручили экземпляр Конституции России, ленточку-триколор и открытку от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ребят пришли поддержать родители, родственники и друзья.

Отметим, с начала традиции более 500 школьников получили паспорта в торжественной обстановке. Чтобы принять участие в церемонии, подростку необходимо подать заявление в МФЦ в течение месяца после достижения 14-летия.