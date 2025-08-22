Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Королеве
Церемонию вручения приурочили ко Дню государственного флага России. Мероприятие провели на центральной площади у Дворца культуры имени Калинина.
Главный документ школьникам вручил глава округа Игорь Трифонов.
«Я желаю ребятам уверенности в себе, крепости духа, веры в свою Отчизну и Родину. Стремитесь к новым открытиям и никогда не переставайте верить в свою мечту! У вас все обязательно получится», — сказал глава Игорь Трифонов.
Школьникам также вручили экземпляр Конституции России, ленточку-триколор и открытку от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ребят пришли поддержать родители, родственники и друзья.
Отметим, с начала традиции более 500 школьников получили паспорта в торжественной обстановке. Чтобы принять участие в церемонии, подростку необходимо подать заявление в МФЦ в течение месяца после достижения 14-летия.