Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Коломне

Первые паспорта вручили в торжественной обстановке в молодежном центре «Горизонт» в Коломне. Документ дети получили из рук главы муниципалитета.

Вручение провели глава городского округа Коломна Александр Гречищев и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

«Паспорт — это символ вступления во взрослую жизнь и нового этапа, полного возможностей и ответственности. Поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами нашей страны. Уверен, что каждого из них ждет успех и счастливое будущее!» — отметил Александр Гречищев.

Чтобы стать участником подобной церемонии, 14-летние жители Коломны должны обратиться в МФЦ и сообщить об этом желании специалисту центра, который оформляет документы. Организации работают в Коломне в доме № 20 на Уманской улице и в доме № 1 на Советской улице в Озерах.