Церемония возложения цветов ко Дню победы на Курской дуге прошла в Химках

Серию тематических мероприятий, приуроченных к годовщине победы в Курской битве, проверили в Химках. Участники возложили цветы к мемориалу «Вечная слава защитникам родины».

Муниципальный депутат Наталья Каныгина инициировала патриотическую акцию у мемориала «Вечная слава защитникам Родины». Жители микрорайона Левобережный, активисты «Молодой Гвардии» и партии «Единая Россия» приняли в ней участие.

Педагог Леонид Гусев провел лекцию и рассказал про отвагу советских солдат. Собравшиеся возложили цветы к монументы и почтили память героев минутой молчания.

«Победа под Курском открыла дорогу к освобождению Украины и Беларуси, приблизив долгожданный час Победы над фашизмом. Мы собрались, чтобы вместе почтить память героев, отдавших свои жизни за наше будущее», — рассказала Наталья Каныгина.

Еще одно патриотическое мероприятие прошло в Доме культуры «Контакт» в Химках. Депутат муниципального Совета депутатов Александр Васильев обратился к участникам с видеообращением. Лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева также приняла участие.

«Такие мероприятия очень важны. На них жители могут узнать много новых фактов из истории нашей страны и познакомиться с интересными личностями. Например, сегодня в качестве спикера перед нами выступил участник СВО Владимир Барышников», — поделилась Ольга Игнатьева.

Владимир Барышников рассказал истории, которые происходили на фронте, и о своем боевом опыте.

Муниципальный депутат Владимир Суслов отметил, что подобные мероприятия проходят благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений».

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