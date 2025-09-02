Центральную библиотеку в Наро-Фоминске капитально отремонтируют в 2025 году

Центральную библиотеку в Наро-Фоминске закрыли на капитальный ремонт. Работы снаружи почти завершены. Строители завершают укладку тротуарной плитки.

Представители областной и окружной администрации приехали проконтролировать капитальный ремонт.

«Это изменение формата библиотеки — новые креативные вставки для детей разных возрастных категорий. Будут развивать различные мероприятия для взрослых, „Активного долголетия“ и школьников», — отметила заместитель главы Наталья Трофимова.

Рабочие заменили окна, установили новые санузлы, заканчивают внутреннюю отделку помещений.

Директор Татьяна Сергина показала гостям будущий дизайн с установкой новой мебели и интерактивного оборудования.

Учреждение капитально ремонтируют в рамках государственного проекта «Модельная библиотека». Строительные работы планируют завершить в начале сентября. В полную силу пространство заработает к концу этого года.