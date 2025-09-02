Центральную библиотеку в Наро-Фоминске капитально отремонтируют в 2025 году
Центральную библиотеку в Наро-Фоминске закрыли на капитальный ремонт. Работы снаружи почти завершены. Строители завершают укладку тротуарной плитки.
Представители областной и окружной администрации приехали проконтролировать капитальный ремонт.
«Это изменение формата библиотеки — новые креативные вставки для детей разных возрастных категорий. Будут развивать различные мероприятия для взрослых, „Активного долголетия“ и школьников», — отметила заместитель главы Наталья Трофимова.
Рабочие заменили окна, установили новые санузлы, заканчивают внутреннюю отделку помещений.
Директор Татьяна Сергина показала гостям будущий дизайн с установкой новой мебели и интерактивного оборудования.
Учреждение капитально ремонтируют в рамках государственного проекта «Модельная библиотека». Строительные работы планируют завершить в начале сентября. В полную силу пространство заработает к концу этого года.