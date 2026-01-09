Центральная детская школа искусств в Химках подвела итоги года

Муниципальный депутат и директор школы Инна Монастырская отметила, что 2025 год был очень насыщенным, и школе есть чем гордиться.

Ученики приняли участие в 240 творческих состязаниях — от региональных до международных — и завоевали более 1000 призовых мест. Коллективы и солисты провели не менее 200 концертов для более чем 16 тысяч зрителей. Пятеро учащихся стали стипендиатами и обладателями грантов, в том числе от фондов Юрия Розума и «Новые имена» Дениса Мацуева, а также губернатора Подмосковья.

Педагоги тоже были отмечены высокими наградами. Денис Баранов стал победителем конкурса на присуждение премии президента РФ, а Лилия Егжова — лауреатом премии губернатора Подмосковья «Лучший по профессии».

Все отделения школы продемонстрировали выдающиеся результаты. Хореографы, народники, пианисты, хоровые коллективы, а также струнное, духовое, эстрадно-вокальное и художественное отделения принесли множество престижных наград и выступили на знаковых площадках страны.

По словам муниципальных депутатов, Центральная детская школа искусств — настоящее достояние Химок, где педагоги сочетают сохранение лучших традиций с новаторским подходом к обучению.