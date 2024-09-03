Центр цифрового образования детей «IT-куб» открыли в школе «Лидер» в Химках

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открыли в школе «Лидер» в Ногинске. Он рассчитан на 400 воспитанников, которые будут изучать программирование, разработку мобильных приложений и многое другое.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, на открытии центра присутствовали депутат Госдумы Ирина Роднина, а также представители партнеров центра — лаборатории Касперского и НПО «Робоинтеллект».

Образовательную зону оборудовали на третьем этаже школы. Там создали шесть специализированных лабораторий, аудитории для лекций и шахматную зону. Там дети будут изучать разработку мобильных приложений, программирование на Python и другие востребованные направления.

В ведомстве добавили, что обучение в центре будет бесплатным, а записаться на него можно через школу «Лидер» или на «Госуслугах».

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