Центр содействия строительству в Подмосковье подвел итоги работы в 2024 году

За год в Подмосковье выдали в два раза больше разрешений на возведение новых коммерческих зданий, чем в 2023-м. Центр содействия строительству при правительстве Московской области подвел итоги работы за 12 месяцев.

Разрешения на строительство выдали для 2,4 тысячи объектов. Это здания на общую площадь 8,5 миллиона квадратных метров.

За год ввели в эксплуатацию еще пять миллионов площадей. Их строительство привлекло в Подмосковье 186 миллиардов рублей и позволило создать 40 тысяч новых рабочих мест.

Менеджеры ЦСС помогают реализовывать в Подмосковье 5,2 тысячи объектов.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области сопровождает коммерческие проекты. К каждому застройщику прикрепляется менеджер, в его задачи входит получение всего пакета разрешительной документации. Сопровождение — бесплатное. С 2023 года деятельность ЦСС курирует Главгосстройнадзор Московской области.

Экономика Подмосковья показывает стабильный рост. Доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли 1,186 триллиона рублей. Предварительные итоги подвел в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.