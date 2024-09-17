Центр реабилитации раненых бойцов СВО в Подольске получил новое оборудование

Новое оборудование для лечения бойцов, получивших ранение в зоне проведения специальной военной операции, появилось в реабилитационном центре «Ясенки» в Подольске. Медики смогут находить первопричину болезни на специальном аппарате.

Компьютеризированный аппарат «Имедис-Эксперт» точно устанавливает первопричину болезни благодаря биорезонансной диагностике.

«Мы получили замечательный аппарат, который расширяет возможности оказания помощи бойцам СВО. Помимо основных диагностических и лечебных функций, он оказывает биорезонансное воздействие, улучшая общее состояние», — пояснил врач-невролог Алексей Голюков.

Медики успешно применяют новые технологии при лечении опорно-двигательного аппарата и купировании болевых ощущений. Здесь также функционирует прокат технических средств реабилитации. Некоторых бойцов сопровождают их родные.

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