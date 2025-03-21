Центр профориентации в Серпухове провел для школьников интеллектуальный конкурс

В 16-й раз в Серпухове организовали игру, созданную Центром по профориентации и трудоустройству молодежи. Во Дворце торжеств «Центральный» собрались 24 команды школьников.

Впервые в интеллектуальном состязании приняли участие ребята из Пущино и Протвино. Игра прошла в три тура. На первом этапе девятиклассники придумывали название команды, девиз и костюмы, которые отражали любую профессию. Во втором туре ребята разгадывали ребусы, отвечали на вопросы, определяли по звукам и видео-эпизодам разные направления деятельности. В третьем раунде интеллектуального конкурса сразились капитаны команд.

Жюри оценивало находчивость и эрудицию школьников. Победителей выбрали по сумме заработанных в конкурсе баллов. Занявшим первые три места командам вручили благодарственные письма, памятные кубки и сладкие подарки.