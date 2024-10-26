Центр помощи при ДТП в Истре открыли по новому адресу

Организация помощи при ДТП переехала в другое здание в Истре. За пять лет работы в прежнем месте сотрудники оформили 18 тысяч заявок.

Из-за большого количества обращений центр помощи при ДТП переехал. Теперь он располагается по адресу: Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 49.

Пункт помогал участникам ДТП при столкновении двух автомобилей, где не было пострадавших, розлива топлива и без урона для других. Специалисты центра способствуют заполнению европротокола. Это значительно уменьшает нагрузку на сотрудников ГАИ в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на дорогах в Московской области.

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