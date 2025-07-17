Центр по селекции овощей и фруктов откроют в Одинцове

Всего в стране будет создано 10 подобных центров по разным научным направлениям. Один из них откроется в Одинцовском округе.

Знаменитая «Грибовская овощная селекционная станция» стала одним из обладателей гранта правительства.

Ученые займутся созданием новых сортов риса, овощных и кормовых культур. Поддержку Центру окажут в течение шести лет. Ежегодно на модернизацию и обновление оборудования для лабораторий будут выделяться средства из бюджета.

Задача центра — это обеспечение доктрины продовольственной безопасности нашей страны. В рамках гранта по созданию центра мирового уровня, совместно с центром зерна, с центром кормов и Курганским аграрным университетом создали коллаборацию, которая будет решать задачи по обеспечению семенами и продукцией по кормам, рису и овощным культурам.