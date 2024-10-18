Центр мемориальных услуг Подмосковья провел 12 тысяч консультаций с июля по сентябрь

Специалисты Центра мемориальных услуг провели около 12 тысяч консультаций для жителей Подмосковья с июля по сентябрь. Чаще всего люди обращались по вопросам организации похорон, оформления документов для захоронения, а также выясняли, как получить материальную помощь на погребение и социальное пособие.

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, чаще всего жители звонили на горячую линию. Всего по телефону специалисты проконсультировали около 10 тысяч человек.

По словам директора Центра мемориальных услуг Николая Казакова, в этом году началось сотрудничество с Научно-практическим центром психологической помощи.

«В центре проводятся научно-практические изыскания в области танатологии и разрабатываются учебно-методические материалы для работы с людьми, которые боятся смерти или не могут справиться с горем утраты ушедших из жизни близких», — рассказал Казаков.

Узнать, как работает Центр мемориальных услуг, а также о его услугах можно на официальном сайте учреждения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».