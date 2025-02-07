Центр мемориальных услуг Подмосковья напомнил об оформлении мест для захоронений

Получить место под захоронение родственников можно бесплатно на любых открытых кладбищах Подмосковья. Об этом в интервью 360.ru рассказал директор подмосковного центра мемориальных услуг Николай Казаков.

«Каждый человек в России получает место на кладбище бесплатно. Платит он исключительно только если хочет купить место под будущие захоронения, оформить семейно-родовое захоронение. Все остальное — это бесплатные места», — подчеркнул Казаков.

Главный критерий — кладбище должно быть открытым для свободного захоронения. Наличие этого статуса можно проверить на геопортале Подмосковья. Если такой статус есть — свободные места должны предоставить бесплатно.