Центр компетенций обработал более 300 обращений от аграриев Подмосковья с января

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров продолжает работать в Подмосковье. С начала года специалисты приняли 338 обращений, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Центр компетенций выступает в роли консультационной площадки как для опытных хозяйств, так и для новичков, планирующих заняться сельским хозяйством.

С начала года специалисты центра обработали 338 обращений. Помощь получили 124 действующих фермера, а 118 консультаций предоставили тем, кто только собираются начать сельскохозяйственную деятельность. Для начинающих особенно ценны грамотные рекомендации на старте — они позволяют избежать типичных ошибок и выстроить устойчивую модель работы.

Чаще всего аграрии интересуются мерами поддержки, включая гранты и субсидии. Эти инструменты дают возможность обновлять технику, запускать крупные проекты и наращивать объемы производства. Еще около трети обращений связаны с земельными вопросами.

Центр компетенций остается открытой площадкой для всех, кто развивает или планирует развивать аграрный бизнес. Получить профессиональные рекомендации можно через портал «Мой АПК».