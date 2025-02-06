Центр интегративной медицины Подмосковья принял 6 тыс. пациентов за 8 месяцев

Фото: Минздрав МО

В Научно-практическом центре интегративной медицины Подмосковья получили помощь уже свыше шести тысяч человек. Пациентов принимают здесь с июня 2024 года.

В центре оказывают помощь пациентам с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими, гинекологическими, урологическими и другими заболеваниями. Специалисты проводят диагностику на биорезонансных аппаратах и подбирают индивидуальную тактику лечения, которая может включать биорезонансную или мануальную терапию, лазеротерапию.

Заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин рассказал, что в центре работают рефлексотерапевты, неврологи, а также мануальные терапевты. Они индивидуально подходят к лечению каждого пациента.

Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Кабинеты центра интегративной медицины также работают на базе 11 медицинских организаций Подмосковья.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте