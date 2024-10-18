Центр досуга отремонтируют в поселке Дома отдыха «Авангард» в Серпухове

Строительная готовность объекта уже составила 70%. Рабочие демонтировали старую кровлю, сделали основание и обрешетку новой.

Сейчас завозят металл для новой крыши. Параллельно идет отделка внутренних помещений. Специалисты штукатурят стены, проводят грунтовку.

После они демонтируют старые деревянные окна и заменят их на пластиковые. Обновят и фасад — старый кирпич уже демонтировали.

Реконструкцию планируют завершить в ближайший месяц.

Отметим, что здание Центра досуга поселка дома отдыха «Авангард» построили в 1960-х годах. ДК начал свое существование в 2005 году, до этого здесь располагался сельский совет.

Ремонт провели и в ДК Глазово. Здесь обновили кровлю. Ремонт в обоих учреждениях идет за счет средств из муниципального бюджета.

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