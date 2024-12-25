Центр дополнительного образования «Импульс» в Черноголовке отметил 30-летие

Торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось в Доме ученых. Со сцены прозвучало много слов благодарности и трогательных поздравлений.

Получив 29 декабря 1994 года статус образовательного учреждения, «Импульс» все минувшие годы непрерывно развивался. Каждый педагог центра включен в неограниченный творческий образовательный процесс, проходя вместе с учреждением и учащимися этапы эволюционного развития.

Первым директором центра был назначен Сергей Кошелев, который проработал на этом посту около трех с половиной лет. «Мне удалось главное — сохранить эту организацию в государственной структуре, наладить работу. Помогала общественность», — рассказал он.