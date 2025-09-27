Центр «Добрология» для детей с ОВЗ капитально отремонтировали в Лобне

В Лобне после капитального ремонта открыли центр автономной некоммерческой организации «Добрология» для детей с особенностями здоровья. Администрация округа передала помещение организации в марте 2025 года, и теперь воспитанники смогут заниматься в комфортных условиях.

На открытие пригласили главу Лобни Анну Кротову. В новых условиях взрослые смогут активнее реализовывать проекты, направленные на поддержку детей с особыми потребностями.

В «Добрологии» занимаются 80 семей, более 100 детей с ОВЗ и совершеннолетние с инвалидностью детства.

«Уверена, что собственный дом станет для этой важной организации новым, значимым этапом развития и позволит реализовать еще больше добрых инициатив!» — поделилась в своем Telegram-канале Анна Кротова.

Руководитель «Добрологии» Елена Демчинская вручила Анне Кротовой торт «Я уеду жить в Лобню», изготовленный своими руками, а глава подарила ребятам сенсорный песок для творчества и табличку на дверь.