Центр для особенных детей открыл новые мастерские в Ивантеевке

В Ивантеевке больше десяти лет работает центр поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Радость моя». За это время небольшое родительское объединение превратилось в уникальное пространство, где ребята получают помощь, общение и даже осваивают профессии.

Сейчас центр посещают более ста детей. Он объединяет несколько сотен семей из округа. Здесь работают психолог, логопед и четвероногие специалисты по канистерапии — спаниели Ирма и Грета.

Недавно для воспитанников открыли новое крыло площадью свыше 200 квадратных метров. Там разместились столярная и гончарная мастерские, а также кухня с профессиональным оборудованием. Занятия проводят больше десяти педагогов. Многие из них преподают и в других образовательных учреждениях округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе округа Максиму Красноцветову помочь с расширением пространства. Задачу выполнили к сентябрю — теперь помощь получают и ребята старше 18 лет.

11 февраля центр посетила уполномоченный главы округа Нина Ушакова. Она осмотрела новые кабинеты и пообщалась с воспитанниками. Нина Бениковна отметила особую атмосферу заведения.