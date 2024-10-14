Центр детского творчества «Открытие» в Куровском отремонтируют в 2025 году

Центр детского творчества «Открытие» капитально отремонтируют в поселке Куровском в Орехово-Зуеве. Завершить работы планируют в начале 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже достигла 55,5%. Сейчас на объекте трудятся 25 человек и работает спецтехника.

«Строители ведут чистовую отделку во внутренних помещениях Центра, устройство инженерных сетей, проемов стен и окон, устройство кровельного покрытия, фасадные работы», — уточнили в ведомстве.

В здании обновят фасад, кровлю и входные группы, а также заменят окна, двери, коммуникации и сантехнику.

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