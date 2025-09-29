Центр детских инициатив открыли в Лосино-Петровском

Важным шагом к развитию творческого потенциала юных исследователей и новаторов стало открытие первого в Подмосковье муниципального Центра детских инициатив. Это особое событие собрало учащихся, учителей и родителей, став настоящим праздником для всего образовательного сообщества.

Первыми, кто «запустил» свою идею в этот центр, стали участники «Движения первых». Все пространство помещений выполнено по дизайну самих ребят.

Алиса Пушнина состоит в организации с 2023 года. Теперь она готова делиться своим опытом и вдохновлять молодежь на достижения. «Эта организация принесла мне очень много как эмоций, так и знаний. В том числе я открыла для себя различные свои навыки. Узнала, что я могу развиваться, как лидер. Поняла, что с молодежной политикой я хочу связать в будущем свою жизнь», — поделилась активистка.

Идеи ребят давно стали полноценной частью муниципальных программ. В округе функционирует множество молодежных и даже детских объединений, среди которых «Движение первых», «Орлята России», юнармейцы, юные инспекторы движения, туристы, экологи, волонтеры. И открытие центра стало знаковым для юных умов. Здесь они смогут продолжать реализовывать свои проекты, обмениваться идеями и находить единомышленников.