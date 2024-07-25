Цех по пошиву рабочих перчаток построят в Орехово-Зуеве к 2025 году

Фото: ЦСС МО

Текстильная компания «Лео» построит производственно-складской комплекс в Орехово-Зуеве. Там будут выпускать латексные перчатки для работы в сфере промышленности.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, компания получила разрешение на строительство при содействии ЦСС.

Застройщик вложит в проект около 49 миллионов рублей. Площадь здания составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Там будут шить и складировать перчатки с латексным покрытием. Их часто используют в промышленности и при строительных работах. Перчатки защищают руки от травм, влаги, грязи и химикатов.

Работы планируют завершить в декабре 2025 года, а к 2027 году предприятие достигнет мощности 3,5 миллиона изделий в год.

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