Тротуары в Центральном микрорайоне Серебряных Прудов начнут ремонтировать в мае

Данный проект реализуется в рамках областной программы «Пешком», направленной на создание удобных и безопасных пешеходных зон. Она будет продолжена в округе в этом году, поскольку короткие и привычные пешеходные маршруты помогают жителям экономить время.

В адресный перечень текущего года вошли две территории, требующие благоустройства: участок от Школьного переулка до детского сада № 5 в поселке Серебряные Пруды, а также пешеходная зона, ведущая к церкви и скверу «Яблоневый сад» на Запрудной улице в поселке Успенский. К активной фазе работ планируется приступить 15 мая. На реализацию проектов отведено два месяца.

Программа «Пешком» успешно действует в Московской области с 2021 года, предоставляя жителям возможность влиять на благоустройство своих населенных пунктов. Каждый желающий может подать заявку в администрацию округа с предложением о создании благоустроенной пешеходной тропинки в тех местах, где это наиболее необходимо и востребовано.