Тротуар отремонтируют у школы на улице Белинского в Павловском Посаде

Жители города пожаловались на плохое состояние тротуара к школе на улице Белинского. Содержание дворов проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Он поручил оперативно отремонтировать этот участок.

Глава муниципалитета сделал ряд замечаний управляющим организациям. Он поручил тщательнее контролировать качество работы дворников, следить за вывозом мусора, не забывать про ямочный ремонт дорог.

Также Денис Семенов отметил, что важно заменить часть элементов и окосить траву на нескольких игровых и спортивных площадках, привести в порядок дороги и тротуары.

Кроме того, он поручил детально проверить все дворы, настроить алгоритмы и циклы по уборке, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

«Много жителей обращается ко мне по поводу ремонта тротуара к школе на улице Белинского. Сегодня осмотрели его. Поручил ДРСУ в ближайшее время приступить к работам, чтобы дети смогли безопасно добираться до образовательного учреждения», — прокомментировал Денис Семенов.

Глава Павловского Посада проверил работы и в Георгиевском храме в микрорайоне Южный. Здесь идет чистовая отделка. А также побывал на мосту к новому парку «Меленки». Скоро здесь появятся пандусы для маломобильных групп населения и мам с колясками.

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