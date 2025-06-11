Тротуар на Советской улице построят в Голицыне Одинцовского округа к осени

Работы по обустройству тротуара на Советской улице в Голицыне идут по графику. Обновленная пешеходная зона протянется более чем на 400 метров. Строительство активно продолжается.

Подрядчик уже уложил щебень, установил бордюры и оформил кюветы для отвода воды. Завершить все работы на объекте планируют до сентября.

Отметим, что ранее на этом участке, особенно рядом с вокзалом, тротуара практически не было. Обочины сильно затапливало во время дождей, и людям приходилось идти по грязи или в обход, рискуя безопасностью.

Улица станет гораздо комфортнее и удобнее для пешеходов — с обеих сторон от тротуара обязательно установят ограждение.

Беспокоит местных жителей на этом участке и проблема с освещением: два столба размещены прямо на пешеходной части. Работы по переносу уже обсудили с энергетиками — решение найдут в ближайшее время.