Тротуар к железнодорожной станции отремонтируют в Селятине

В поселке Селятино близится к завершению капитальный ремонт пешеходного маршрута, соединяющего жилые кварталы с железнодорожной станцией, расположенного вдоль улицы Промышленной. Обновление этого тротуара, ежедневно используемого сотнями жителей для доступа к общественному транспорту, является приоритетным направлением в рамках программы благоустройства округа.

В рамках капитального ремонта подрядной организацией уже выполнен значительный объем работ. Полностью демонтировано старое покрытие тротуара. На месте старого покрытия установлены новые бордюрные камни. Кроме того, было подготовлено щебеночное основание, обеспечивающее устойчивость и надежность нового покрытия. В настоящее время бригады строителей приступили к финальному этапу работ — укладке асфальтобетонного покрытия.

«Новое покрытие обеспечит ровную и гладкую поверхность для передвижения пешеходов, сделав путь к железнодорожной станции более комфортным и удобным, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Всего в рамках текущего ремонта будет приведено в порядок около 400 квадратных метров пешеходных зон», — сообщил представитель подрядчика.

Этот проект является продолжением системной работы по благоустройству Селятина, в рамках которой с начала 2025 года уже было отремонтировано более 1200 квадратных метров пешеходных дорожек.