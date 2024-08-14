Тротуар и освещение обустроят на Спортивной улице в деревне Федюково

Встречу в формате выездной администрации провел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в деревне Федюково. На ней обсудили благоустройство улицы Спортивной, ремонт дороги и обновление детских площадок.

В совещании также участвовали профильные специалисты и депутаты горсовета. Жители попросили обустроить тротуар и линию уличного освещения по Спортивной улице. По этой дороге каждый день ходят школьники.

«Включим ее в программу губернатора региона Андрея Воробьева „Светлый город“ на следующий год. Как только сделаем освещение, займемся устройством тротуара. Также обратимся в Госавтоинспекцию с просьбой установить искусственные неровности», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Также жители обратились с просьбой восстановить дорожное покрытие на подъезде к СНТ «Логос». Ее разрушил поток грузового транспорта. Глава поручил специалистам из администрации округа связаться с собственниками компаний и решить вопрос с ремонтом.

Кроме того, жители деревни Федюково подняли вопросы о модернизации трех детских игровых площадок, уборке общественных пространств и движении транспорта. Все обращения специалисты взяли в работу.

Следующая встреча в формате выездной администрации пройдет в Подольском округе 20 августа. Ее проведут в микрорайоне Климовск.

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