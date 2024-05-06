Троллейбусный парк Химок стал призером областного конкурса | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:42 Троллейбусный парк Химок стал призером областного конкурса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Троллейбусное предприятие «Химкиэлектротранс» заняло второе место регионального конкурса коллективных договоров. Сотрудников наградили в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках.

Предприятия оценивали по таким критериям как регулирование оплаты труда и социальной поддержки работников, создание безопасных условий труда, в том числе проведение профилактики по сокращению травматизма и заболеваемости работников, развитие кадрового потенциала, а также формирование здорового образа жизни в организации.

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«Мы очень рады тому, что вновь вошли в тройку лучших в данном конкурсе! Поздравляю коллег с заслуженной наградой и желаю дальнейших успехов в трудовой деятельности», — рассказал директор «Химкиэлектротранс», депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Химкинское троллейбусное предприятие регулярно участвует в различных конкурсах и занимает лидирующие позиции в отраслевых рейтингах. «Химкиэлектротранс» по итогам последних лет регулярно входит тройку регионального конкурса коллективных договоров.

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