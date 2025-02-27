Трое одаренных детей из Воскресенска получили стипендии губернатора Подмосковья

Стипендиатами губернатора Московской области Андрея Воробьева ежегодно становятся дети с ограниченными возможностями здоровья из Воскресенска. В этом году по ходатайству управления культуры администрации округа в их число попали трое талантливых ребят.
Губернаторскую стипендию в 2025 году будут получать воспитанник отделения изобразительного искусства детской школы «Элегия» Матвей Васильев, солистка детской вокальной студии «ДоМиСольки» Центра культуры и досуга «Москворецкий» Маргарита Кушшаева и солистка вокальной группы «Вертикаль» дома культуры «Юбилейный» Мария Кузнецова.
Управление культуры администрации Воскресенска оказывает одаренным детям-инвалидам всестороннюю поддержку по участию в конкурсах и клубных формированиях, а также по предоставлению льгот на мероприятия.
Благодаря своим талантам и трудолюбию ребята достойно представляют городской округ на многочисленных конкурсах и фестивалях разного уровня.
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