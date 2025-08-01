Три торговых объекта демонтировали в Наро-Фоминске

На улице Фабричной в микрорайоне Калининец проведены работы по демонтажу трех торговых объектов, функционировавших без необходимых разрешительных документов. Снос нелегальных павильонов — часть планомерной работы администрации округа по пресечению несанкционированной торговли и наведению порядка на территории муниципалитета.

Для проведения демонтажа была задействована специальная техника, которая ликвидировала три павильона. Перед началом работ владельцам незаконных торговых точек были направлены официальные уведомления о необходимости добровольного демонтажа, однако требования администрации были проигнорированы.

«Работа по выявлению и ликвидации несанкционированных торговых объектов будет продолжена. Владельцам бизнеса рекомендуется своевременно оформлять разрешительные документы», — сообщили в администрации.

Решение о демонтаже незаконных торговых объектов было принято с учетом многочисленных обращений местных жителей, которые выражали недовольство существованием нелегальных павильонов.