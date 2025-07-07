Три новых маршрута для отдыха оборудуют в центральном парке Щелкова

Центральный парк ожидает масштабное преображение, которое превратит его в современное пространство для отдыха и развлечений. Масштабный проект благоустройства, включающий создание новых зон отдыха, спортивных площадок и удобных маршрутов для прогулок, активно реализуется в парке и должен быть завершен к осени 2026 года.

Новый облик парка порадует посетителей всех возрастов. Для маленьких гостей появятся игровые площадки, любители активного отдыха смогут воспользоваться велодорожками, а для рыбаков будет оборудована набережная с причалами. В жаркие летние дни жители смогут отдохнуть на благоустроенном городском пляже. Кроме того, в парке появятся специальные зоны для пикников, площадка для выгула и дрессировки собак, а также яблоневая аллея. Для удобства посетителей будут оборудованы входные группы с информационными стендами и картами парка, помогающими ориентироваться на местности. В архитектурном дизайне павильонов и аллей будут использованы элементы, напоминающие о промышленном прошлом округа.