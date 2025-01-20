Третья встреча виртуального концертного зала пройдет в Балашихе 24 января

Жителей Балашихи приглашают посетить третью творческую встречу виртуального концертного зала этого сезона, которая состоится 24 января. Ее посвятят 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина и 110-летию со дня рождения композитора и пианиста Георгия Свиридова.

Всех желающих посетить третью творческую встречу виртуального концертного зала приглашают 24 января в 17:00 в малый зал Дворца культуры «Балашиха» по адресу: Московский проезд, дом № 9. Подробности по телефону 8 (495) 521-61-14.

Напомним, что Всероссийский виртуальный концертный зал — это социальный проект Министерства культуры Российской Федерации, реализованный по нацпрограмме «Культура». Благодаря виртуальным залам люди могут слушать записи и смотреть онлайн-концерты известных коллективов и солистов во всех регионах России. Так, 30 и 31 декабря по телевидению из Большого театра транслировали балет «Щелкунчик».

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